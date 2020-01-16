İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda İsveçli bir YTS'nin bugün ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda İsveçli bir YTS'nin bugün ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
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