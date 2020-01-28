Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deprem bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ortak açıklama yapıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk yıkılan 58 binanın kira yardımı bugün yapılacak" dedi.