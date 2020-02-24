Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP 24. Dönem Adana Milletvekili Turgay Develi, Ankara, İstanbul, İzmir’den sonra Adana’da da il kongrelerinde tek adayla seçime gidilmesine tepki gösterdi.

Develi, mahalle delegelerinden başlayarak ilçe, il ve kurultay delegelerinin ‘tek elden’ yazılıp iradenin tekleştirilmesi ile partinin çoğulcu demokratik yapısına ağır bir darbe vurulduğunu ifade etti.

Turgay Develi, “CHP’de siyasetin, el sıkışmanın, demokrasinin, parti içi hukuk ve yarışmanın ortadan kaldırılışına ve katı karanlık bir nobranlığın (davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan) partinin üzerine çökerek adım adım onu teslim alışını izliyoruz. Akıl almaz orantısızlıkta iki güç parti tabanını çaresiz ve umutsuz kılıyor” dedi.



GÜÇ SİYASETÇİYİ ZEHİRLER

Parti içi demokratik düzeni yerle bir edecek iradeye dönüşen bu gücün her siyasetçiyi zehirleme kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Develi, şöyle devam etti: Korktuğum ve endişelerimi anlatarak uyarmaya çalıştığım şey, bu gücü kimin kullanıp kullanmayacağı ile ilgili değil, bu gücü kim kullanırsa kullansın kötülüğün merkezine yerleşeceği ve kötülüğü kontrol edeceğidir. Bundan sonra Genel Merkez’de oturan kim olursa olsun asla bu gücü üyeye geri devretmeyecektir. Şimdikiler bir şekilde gitse, değişse, kendi içlerinde nöbet değişimi yapsalar da Genel Merkez’in ruhunu ele geçiren nobranlık artık asla oluşturdukları bu içtihattan geri adım atmayacaktır.



EMİR KOMUTA DÜZENİ!

Şimdiye kadar çeşitli mahallî eleştiriler ve baskıcı uygulamalarla karşılaşılsa da bunların lokalde kaldığını belirten Develi şunları kaydetti: Kısmen demokratik bir şekilde yazılan üye-delege seçimi ilişkisi parti içi hukuku toptan devreden çıkaramıyordu. Bu ilk oldu. Parti içinde kurulan emir komuta düzeni, ele geçirenin asla iade etmeyeceği, kesinlikle parti içi yöneticilerin bürokratlaşmasına, ardından da klanlaşarak parti içi yarışı sonsuza kadar yok etmenin kapısını aralamıştır. CHP’yi halkın, üyenin elinden çekip alıyorlar. Delege, seçim, demokrasi, parti içi hukuk diye diye hepsini de teker teker yok ederek CHP’yi geri dönülmez bir yola sokuyorlar.