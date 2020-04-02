Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat’ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi Kovid19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.
Türk ve Rus askeri 38'inci kara devriyesini gerçekleştirdi
02.04.2020 - 18:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat’ın doğusundaki 38'inci kara devriyesini gerçekleştirdi.
Etiketler : kara devriyesi,
693306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693306.aspx
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