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Maltepe Kara Dikimevi Müdürlüğü'nde yangın
17.05.2020 - 01:33 | Son Güncelleme: 17.05.2020 - 01:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Maltepe Kara Dikimevi Müdürlüğü'nde kademe adı verilen yerde henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Anadolu yakasındaki itfaiye istasyonları yangına müdahale etmek için seferber olmuş durumda.
Etiketler : milli savunma bakanlığı,yangın,
704614 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/704614.aspx
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