27 Mayıs ile 15 Haziran 2013 tarihleri arasında yaşanan Gezi Parkı olaylarının yıl dönümü nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem alındı. Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle Taksim Meydanı'na bariyerle getirildi. Önlemler kapsamında Taksim Meydanı polis ekipleri tarafından bariyerlerle çevrildi.
Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi
01.06.2020 - 01:30 | Son Güncelleme: 01.06.2020 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim Meydanı Gezi Parkı olaylarının yıl dönümü dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bariyerlerle çevrildi.
Etiketler : gezi parkı,taksim meydanı,
708047 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708047.aspx
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