Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terhis belgelerini alan yaklaşık 66 bin asker, ailelerine kavuşmak için kışlalardan ayrıldı. Normalleşme kapsamında terhisleri gerçekleşen askerler, çıkış günlerinden 14 gün önce karantinaya alınarak durumları gözlemlendi. Gözlem süresi dolan ve terhis günü gelen askerler, ikinci muayene sonrasında maske takarak, sosyal mesafe kuralına uyarak ve ateşleri ölçülerek Bakanlık tarafından sağlanan ve önceden dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Terhis olan askerlerin ayrıca çantalarının da dezenfekte edilmesi dikkat çekti. Garnizon önünde bekleyen aileler, yaklaşık 30 gün sonra yakınlarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Sosyal mesafeyi koruyarak aileleriyle hasret gideren askerler, 14 gün boyunca sevdiklerine zarar gelmemesi için de kendilerini karantinaya alacak.