Sağlık Bakanlığı, ilköğretim 1.ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının, aile hekimliklerinde uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.
İlköğretim 1. ve 8. sınıf okul çağı aşılamaları aile hekimliklerinde uygulanacak
07.06.2020 - 10:44 | Son Güncelleme: 07.06.2020 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı, ilköğretim 1.ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının, aile hekimliklerinde uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı,
709454 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709454.aspx
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