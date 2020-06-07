Milli Savunma Bakanlığından, yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı." ifadelerine yer verildi.
MSB: Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki terörist, yaralı halde yakalandı
07.06.2020 - 14:40 | Son Güncelleme: 07.06.2020 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB'den, yapılan açıklamada "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : msb,terörist,
709494 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709494.aspx
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