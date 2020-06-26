Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde yakınlarıyla birlikte gittiği bağ evinde sele kapılan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı.
Bursa'da sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen'in cansız bedeni bulundu
26.06.2020 - 20:05 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 20:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde yakınlarıyla birlikte gittiği bağ evinde sele kapılan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı.
Etiketler : bursa,kestel,sel,
713840 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713840.aspx
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