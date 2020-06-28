Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yüksel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı
28.06.2020 - 17:29 | Son Güncelleme: 28.06.2020 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,pençe kaplan operasyonu,başsağlığı mesajı,
714233 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/714233.aspx
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