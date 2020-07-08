Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.
MSB: Düzenlenen operasyonlarda 7 terörist gözaltına alındı
08.07.2020 - 10:57 | Son Güncelleme: 08.07.2020 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,terörist,
716487 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716487.aspx
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