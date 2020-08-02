İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
02.08.2020 - 13:54 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefonda bayramlaştı.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Afganistan,Endonezya,
722245 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722245.aspx
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