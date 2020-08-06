Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vella'ya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi dileklerini ilettik. Malta Dışişleri Bakanı olduğu dönemde imzalanan anlaşmalar, ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkı sağladı. Libya'daki kriz ve düzensiz göç konusunda Malta'yla birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile bir araya geldi
06.08.2020 - 20:15 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı George Vella tarafından kabul edildi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Malta Cumhurbaşkanı Vella,
723186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723186.aspx
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