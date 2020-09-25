Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Ağaoğlu'nun 5 yıl önce satın aldığı ve geçtiğimiz aylarda tatile geldiği ada 15 milyon dolara satışa çıkarıldı. Yaklaşık bir aydır satışta olan ada, Türk ve Orta Doğulu iş adamları tarafından incelemeye alındı.