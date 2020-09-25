Ali Ağaoğlu'nun 5 yıl önce satın aldığı ve geçtiğimiz aylarda tatile geldiği ada 15 milyon dolara satışa çıkarıldı. Yaklaşık bir aydır satışta olan ada, Türk ve Orta Doğulu iş adamları tarafından incelemeye alındı.
Ali Ağaoğlu adasını satışa çıkardı
25.09.2020 - 02:36 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Marmaris ilçesine 45 kilometre mesafedeki Bayır Mahallesi'ne bağlı Çiftlik Koyu'nda bulunan, iş adamı Ali Ağaoğlu'na ait, üzerinde 25 yıl önce yapılan şato, iskele ve helikopter pisti bulunan 90 dönümlük ada satışa çıkarıldı.
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734258 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734258.aspx
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