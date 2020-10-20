Bakan Kasapoğlu, gençlik kamplarının kapılarını Kovid-19 salgınında özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları ve ailelerine açtıklarını bildirdi.
Bakan açıkladı! Gençlik kampları sağlık çalışanlarına ve ailelerine açıldı
20.10.2020 - 14:29 | Son Güncelleme: 20.10.2020 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Kasapoğlu, gençlik kamplarının kapılarını Kovid-19 salgınında özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları ve ailelerine açtıklarını bildirdi.
Etiketler : Bakan,
740318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/740318.aspx
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