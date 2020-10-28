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Bakan Albayrak: Fransız dergisini şiddetle kınıyorum
28.10.2020 - 09:37 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak:"İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!"
Etiketler : Bakan Albayrak:,
742268 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742268.aspx
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