AFAD saat 01.34'te meydana gelen depremin yerin yaklaşık 6 kilometre altında olduğunu kaydetti.
Kent merkezinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
18.11.2020 - 02:14 | Son Güncelleme: 18.11.2020 - 02:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD saat 01.34'te meydana gelen depremin yerin yaklaşık 6 kilometre altında olduğunu kaydetti.
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747172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/747172.aspx
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