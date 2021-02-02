Yağışların etkisiyle nehrin debisi saniyede 170 metreküp akış seviyelerine yükseldi.
Devlet Su İşleri (DSİ) nehir için" sarı alarm" durumuna geçti.
Nehirdeki debi artışıyla birlikte su seviyesi yükseldi. Uzunköprü ilçesindeki yatağından çıkarak yer yer taşkınların meydana geldiği nehrin çevresindeki tarım arazileri sular altında kaldı.
Ergene’de sarı alarm: Debisi 9 kat birden arttı
02.02.2021 - 09:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 10:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trakya'da etkili olan kuvvetli sağanak ve kar erimeleri nedeniyle debisi son bir haftada 9 kat artan Ergene Nehri için "sarı alarm" durumuna geçildi.
Yağışların etkisiyle nehrin debisi saniyede 170 metreküp akış seviyelerine yükseldi.
Etiketler : ergene nehri,sarı alarm,taşkın,
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