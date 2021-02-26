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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hocalı açıklaması
26.02.2021 - 12:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ermeni işgalciler 29 yıl önce Hocalı'da yeryüzünün en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirirdiler. 613 Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu. Bu mazlumları asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin. Ebediyyen can Azerbaycan’la birlikteyiz."
Etiketler : ömer çelik,ermenistan,azerbaycan,hocalı katliamı,
770568 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/770568.aspx
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