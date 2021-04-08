Meclis Başkanlığından milletvekillerine gönderilen bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 12-30 Nisan tarihlerinde, Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi alınmayacak.
TBMM yerleşkesine Kovid-19 önlemleri kapsamında 30 Nisan'a kadar ziyaretçi yasağı getirildi
08.04.2021 - 11:29 | Son Güncelleme: 08.04.2021 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 12-30 Nisan tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Etiketler : tbmm,koronavirüs,kovid-19,
780914 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/780914.aspx
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