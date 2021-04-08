Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis Başkanlığından milletvekillerine gönderilen bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 12-30 Nisan tarihlerinde, Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi alınmayacak.