Milyonları ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi yasalaştı. Düzenlemeyle tüm memurların ek göstergesine 600 puan eklendi.
Öğretmen, polis,hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3 bin 600'e çıkartıldı.
Yasayla çeşitli sebeplerle eğitimini tamamlayamayan öğrencilere de üniversiteye dönmek için fırsat tanındı.
Ek gösterge ve öğrenci affı komisyonda kabul edildi Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
3600 Ek Göstergede son dakika! Maaş tablosu belli oldu: 2022 / 3600 EK GÖSTERGE ne zaman, kimlere verilecek? 3600 EK Gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili müjdeyi verdi. Vatandaşlar ise ek göstergedeki sıcak gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki 3600 Ek Gösterge şartları nelerdir? 3600 EK Gösterge çıktı mı? Ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte 3600 Ek Gösterge ile ilgili son durum...