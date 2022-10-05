Türkiye Gazetesi

Göktaşı düştü mü? 5 Ekim Adana, Mersin, Hatay göktaşı mı düştü? Gece yarısı gökyüzünde görülen parlamaların ne olduğu gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Birçok ilden peş peşe göktaşı düşmüş olabileceğine dair sosyal medya paylaşımları yapıldı. Peki, göktaşı düştü haberi gerçek mi? Göktaşı düştü mü?

GÖKTAŞI DÜŞTÜ MÜ?

Gökyüzünde görülen parlamaların ne olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Göktaşı düştüğüne dair bir bilgi bulunmuyor.

METEOR IŞIĞI NEDİR?

Meteor, kısaca gökyüzünde yer alan gök cisimlerinden kopmuş küçük parçalardır. Meteorun diğer bir adı da, göktaşıdır. Bu göktaşları, boşlukta yer alan gök cisimlerin etkisine girmektedir. Gök cisimlerinden kopan küçük göktaşları, bazen de atmosferin çekim alanına girmektedir.

Tam da bu sırada, bu göktaşları uzayda yüksek bir hızla ilerlerken ışıklı izler bırakır ve bu izler hava yüzeyiyle sürtünür. Bu sürtünmeden dolayı ise kızışma olur. Gökyüzünde gerçekleşen bu olaya “meteor yağmuru” adı verilmektedir.