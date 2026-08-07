“Terörsüz Türkiye” süreci adım adım ilerliyor. MİT koordinasyonunda yürütülecek süreçte örgüt üyeleri yurt dışındaki Türk temsilciliklerine başvuracak. Cezası ertelenenlerin Türkiye’ye dönmesinin önü açılacak. Kandil’deki üst kadro kapsam dışında kalacak. Dört bine yakın tahliye bekleniyor.

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi teklifinin yasalaşmasından sonra, güvenlik bürokrasisi PKK’lıların silahlarını bırakması, mağaraların boşaltılması ve tüm lojistik malzemelerin teslim edilmesi konusunda 1,5-2 aylık bir süreç öngörüyor. PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın da kısa süre içinde örgüt üyelerine “Tüm silahları ilgili yerlere teslim etmeleri ve Türkiye’ye dönmeleri” çağrısı, Kandil’deki yönetimin ise birkaç gün içinde çekildikleri mağaralarla ilgili bir açıklama yapacağı ifade ediliyor. Silah bırakma eylül sonuna kadar tamamlanır ve bu konuda MGK kararı çıkarsa, ekim ayından itibaren çerçeve yasanın uygulaması başlayacak.

Merkez Kuzey Irak! Terör örgütüne iki aylık süre

MERKEZLER BELLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre, MİT ve diğer ilgili kurumlar Irak merkezî hükûmeti, Kuzey Irak yönetimi ve Suriye yönetimi ile birlikte silahların nereye ve ne şekilde teslim edileceği konusunda temaslar yürütüyordu. Bu kapsamda Irak’taki PKK’lıların Erbil ve Süleymaniye’deki Türk temsilciliklerinde oluşturulan özel birimlere başvuracağı; silahları da bu iki bölgede oluşturulan merkezlere teslim edecekleri belirtiliyor.

HER ŞEY ALINACAK

PKK’nın elindeki silahların yanı sıra drone, paramotor ve uydu haberleşme sistemlerinin de yetkililere teslim edileceği ifade edildi. MİT’in bu konuda bir envanter hazırladığı da belirtiliyor. Avrupa’dakiler dâhil olmak üzere Türk temsilciliklerine yapılacak başvurular, Dışişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT’in koordinasyonunda değerlendirmeye tabi tutulacak. Daha sonra, başvuran kişiye, çerçeve yasada belirtilen ceza ertelemelerinden yararlanıp yararlanamayacağı, hangi hukuki süreçlere tabi olacağı bildirilecek. Türkiye’ye dönenler hakkında yargı süreci işletilecek. Şartları taşıyanların cezaları ertelenerek tahliye edilecek.

Merkez Kuzey Irak! Terör örgütüne iki aylık süre

ÖZEL SİSTEM İLE TAKİP

Ceza ertelemesi alan örgüt üyeleri, karakola gidip imza atma, ev hapsi, yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol hükümlerine tabi olmayacak. Ancak, cezaları ertelenen PKK’lıların yeniden suç işleyip işlemedikleri kurulacak özel bir mekanizma ile takip edilecek. Erteleme kararları, sadece bu yasadan yararlanacak olan PKK’lılar için oluşturulacak bir sisteme kaydedilecek. Bunun takibi de Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılacak. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ve MİT de bu kişileri izleyecek. Suç örgütleri ile bağlantı veya yeni örgütlenmeler gibi bir durum tespit edildiğinde hemen müdahale edilecek. Yeni bir suç işlenirse, erteleme kararı ortadan kalkacak, cezaları infaz edilecek.

Merkez Kuzey Irak! Terör örgütüne iki aylık süre

HERKESE İNDİRİM YOK

Güvenlik kaynakları; Kandil’deki 180-200 civarındaki örgüt yöneticisi ile bine yakın örgüt üyesinin ceza indirimlerinden yararlanamayacağı için Türkiye’ye dönmeyeceğini değerlendiriyor. Böylece Fehman Hüseyin (Bahoz Erdal), Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Bese Hozat başta olmak üzere örgütün tepe yöneticileri de kapsam dışı kalacak.

Merkez Kuzey Irak! Terör örgütüne iki aylık süre

RESMÎ GAZETE BEKLENECEK

Hâlen cezaevinde bulunan ve örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün propagandasını yapma suçları ile örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenen suçlardan hüküm giyenlerin cezaları erteleme kapsamında değerlendirilecek. Silahların bırakıldığına ilişkin MGK kararı Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra cezaevinde bulunan PKK’lıların durumu dosya üzerinden ilgili infaz hâkimlikleri tarafından incelenecek, durumu uygun olanların cezaları ertelenecek ve tahliye edilecekler. Cezaevinde bulunan PKK’lıların sayısının 4 bin-4.500 civarında olduğu belirtiliyor. Bunların arasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile kasten adam öldürmeden ceza alanlar ayıklanacak. Geriye kalanların hapiste geçirdikleri süreye göre cezaları ertelenecek.

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