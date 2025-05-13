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Doğadan bunları toplayanlar dikkat! Başınıza gelmeyen kalmayabilir...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Doğadan bunları toplayanlar dikkat! Başınıza gelmeyen kalmayabilir...
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Acil Tıp Uzmanı Dr. Ömer Faruk İşleyen, bahar mevsimiyle birlikte vatandaşların doğada topladıkları mantarlara karşı uyardı. İşleyen, “Doğadan toplanan mantarların bilinçsizce tüketilmesi son derece tehlikelidir, dedi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, doğadan toplanan mantarların tüketimi sonrası zehirlenme vakalarında artış yaşanması üzerine açıklama yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. Ömer Faruk İşleyen, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Doğadan bunları toplayanlar dikkat! Başınıza gelmeyen kalmayabilir... - 1. Resim

Başhekim Dr. İşleyen, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında doğada kendiliğinden yetişen yabani mantarların tüketilmesinin halk sağlığı açısından büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Doğadan bunları toplayanlar dikkat! Başınıza gelmeyen kalmayabilir... - 2. Resim

"BAZI MANTARLAR ÖLÜMCÜL OLABİLMEKTEDİR"

"Bazı mantarlar masum görünse de içerdikleri toksinler nedeniyle ölümcül olabilmektedir" diyen İşleyen, bu konuda vatandaşların daha bilinçli davranmaları gerektiğini belirtti.

Doğadan bunları toplayanlar dikkat! Başınıza gelmeyen kalmayabilir... - 3. Resim

Mantar zehirlenmeleriyle ilgili bilgi veren İşleyen, mantarların içeriğinde bulunan bazı toksik maddelerin başta karaciğer ve böbrekler olmak üzere hayati organlara ciddi zararlar verebileceğine dikkat çekti. Özellikle amatoksin maddesi içeren türlerin karaciğer yetmezliğine yol açabileceğini ve bu durumun çoğu zaman ölümle sonuçlanabileceğini ifade etti.

Doğadan bunları toplayanlar dikkat! Başınıza gelmeyen kalmayabilir... - 4. Resim

Ayrıca bazı mantar türlerinin merkezi sinir sistemini etkileyerek bilinç değişiklikleri, halüsinasyonlar ve nöbetlere neden olabileceğini belirten İşleyen, vatandaşlara doğadan mantar toplamak yerine güvenilir ve denetimli kaynaklardan temin etmeleri çağrısında bulundu.

Doğadan bunları toplayanlar dikkat! Başınıza gelmeyen kalmayabilir... - 5. Resim

Dr. İşleyen, muhtemel mantar zehirlenmelerinde zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlatarak, bu tür vakaların ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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