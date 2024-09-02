Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Niğde'de korkunç olay! Baba ve 4 yaşındaki kızı boğuldu

Niğde'de korkunç olay! Baba ve 4 yaşındaki kızı boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Niğde&#039;de korkunç olay! Baba ve 4 yaşındaki kızı boğuldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Niğde'de göl kenarında hayvanlarını gezdiren çoban, gölde 2 kişinin cansız bedenini gördü. Ekiplere haber vererek gölden çıkarılan cansız bedenlerin, baba ve kızına ait olduğu belirlendi. suya serinlemek için mi girildiği veya farklı bir sebep mi olduğu araştırılmaya devam ediyor.

Alına bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçeli beldesindeki Bahçeli Barajı'nda su yüzeyinde 2 kişinin hareketsiz bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD'ın su altı arama kurtarma ekibi tarafından kıyıya çıkartılan iki kişinin kimliklerinin Ü.A. ve 4 yaşındaki kızı F.H.A. olduğu belirlendi.

Baba ve kızının cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan, olay yeri yakınında bulunan otomobilin de Ü.A'ya ait olduğu belirlendi.

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 11.00 gibi bir çobanın gölette iki kişinin olduğunu bildirmesi üzerine, bölgeye kısa sürede jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini söyledi.

"BALÇIK SUYUN DİBİNE ÇEKEBİLİYOR"

İlk olarak göletten çocuğun ardından diğer vatandaşın çıkarıldığını aktaran Çelik, "Serinlemek için göletlere giriliyor fakat göletlerin dibinde balçık meydana geliyor. Onun için çok dikkatli olmamız gerekir, bu bizi dibe çekebiliyor. Onun için girmememiz lazım. Olayda çocuk düştü mü sonradan babası kurtarmak mı istedi bilemiyoruz. Vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Dilruba eleştirisi! Özgür Özel de salondaydı  - GündemErdoğan'dan CHP'ye "Dilruba" eleştirisiDEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi - GündemTek tek selam gönderdiYeni Adli Yıl Açılış Töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki yeni uygulamayı hayata geçiriyoruz - Gündem"İki yeni uygulamayı hayata geçiriyoruz"Ankara'daki inşaatta iskele kırıldı! 12. kattan düşen 3 işçi feci şekilde can verdi - Gündem12. kattan düşen 3 işçi feci şekilde can verdi'Teğmenlere soruşturma' iddiası... MSB'den açıklama geldi - GündemMSB'den jet açıklama geldiMetro Turizm yolcu otobüsü Zonguldak'ta tomruk yüklü kamyonla çarpıştı! Faciada can kaybı ve çok sayıda yaralı va - GündemFaciada ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...