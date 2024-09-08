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Sivas'ta dert dinleyerek para kazanıyor! Aldığı ücret duyanları şoke etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sivas&#039;ta dert dinleyerek para kazanıyor! Aldığı ücret duyanları şoke etti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta kaligrafi sanatçılığı yapan Selçuk Yıldız, kentin işlek caddelerine tezgahını kurarak hem satış yapıyor hem de dert dinliyor. Yıldız, dert karşılığı kadınlardan 200, erkeklerden ise 1 TL ücret alıyor. Selçuk Yıldız’ın bu ilginç mesleği duyanları şoke ediyor.

Sivas’ın işlek caddelerinde kaligrafi sanatçılığı yapan Selçuk Yıldız, aynı zamanda vatandaşlara ilginç bir hizmet sunuyor. Yıldız’ın sanatını sergileyip satış yaptığı tezgahına astığı yazı dikkat çekti.  

Sivas'ta dert dinleyerek para kazanıyor! Aldığı ücret duyanları şoke etti - 1. Resim

Vatandaşların dertlerini dinleyebileceğine dair astığı yazıda Yıldız, erkeklerin dertlerini dinlemek 1 lira iken, kadınların dertlerini dinlemenin bedelinin 200 lira olduğunu yazdı.

Sivas'ta dert dinleyerek para kazanıyor! Aldığı ücret duyanları şoke etti - 2. Resim

Bu çarpıcı ücret farklılığı birçok kişinin dikkatini çekti. Bu fiyat farkının ardında yatan sebebi açıklayan Yıldız, “Kadınların dertleri genellikle daha derin ve karmaşık olabiliyor. Bu yüzden daha fazla zaman ve emek harcıyorum. Erkekler dertlerini kolay kolay açmıyor. Açtıklarındaysa da dertleri daha basit ve hızlı çözülebiliyor” şeklinde konuştu.

Sivas'ta dert dinleyerek para kazanıyor! Aldığı ücret duyanları şoke etti - 3. Resim

Yıldız, “Aslında ilk başta tepkiler ne onu görmek istedim. Görenler nasıl karşılık verecekler diye merak ettim. Sonra fark ettim ki bu yazı insanların dikkatlerini çekti. Çok orijinal cevaplar aldık. İnsanlar yürürken gözleri takıldı ve geri dönüp geldiler. ‘Gerçekten dert dinliyor musunuz?’ diye sordular. Biz bunun esprisini yaptık ama gerçekten derdini anlatanlar oldu, ‘Parayı veriyorum dinle beni’ diyenler oldu. Biz hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz ancak oturup derdini anlatanlar da oldu. Biz bu konuda çözüm vermiyoruz sadece dinliyoruz. Kadına 200 lira, erkeğe ise 1 lira dedik ve neden bu şekilde sorusuyla çok karşılaştık. Biz de sorularına soruyla karşılık verip sizce neden diye sorup onların cevaplarını aldık. Bir hanımefendi siz de haklısınız biz bir başlarsak gerisi gelir dedi.”

Sivas'ta dert dinleyerek para kazanıyor! Aldığı ücret duyanları şoke etti - 4. Resim

Yazının dikkatini çektiğini belirten Cemil Kuzucu, “Erkeklerin dertleri daha çoktur ve erkekler genelde dertlerini söyleyemezler, dile getiremezler. 1 liraya dert dinlenmez ama anlatmaya başlarlarsa da erkeklerin derdi daha çok olabilir” ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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