Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir çevresinde 30 Ağustos Zafer Bayramı uçuşu
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir çevresinde saygı uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları'nın gövde gösterisi büyük beğeni topladı.
Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'in çevresinde uçuş gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Anıtkabir çevresindeki saygı uçuşu büyük beğeni topladı.
ANKARA TÜRK YILDIZLARI'NI İZLEDİ
Anıtkabir'e akın eden binler ve Ankara'nın hemen her bölgesinden vatandaşlar Türk Yıldızları'nın gövde gösterisini izleyebildi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı