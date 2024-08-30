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Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir çevresinde 30 Ağustos Zafer Bayramı uçuşu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türk Yıldızları&#039;ndan Anıtkabir çevresinde 30 Ağustos Zafer Bayramı uçuşu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir çevresinde saygı uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları'nın gövde gösterisi büyük beğeni topladı.

Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'in çevresinde uçuş gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir çevresinde 30 Ağustos Zafer Bayramı uçuşu - 1. Resim

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Anıtkabir çevresindeki saygı uçuşu büyük beğeni topladı.

ANKARA TÜRK YILDIZLARI'NI İZLEDİ

Anıtkabir'e akın eden binler ve Ankara'nın hemen her bölgesinden vatandaşlar Türk Yıldızları'nın gövde gösterisini izleyebildi.

Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir çevresinde 30 Ağustos Zafer Bayramı uçuşu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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