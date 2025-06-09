Ünlü oyuncu İpek Karapınar evlilik yolunda ilk adımı attı! Bakın müstakbel eşi kim çıktı

Oyuncu İpek Karapınar, yönetmen Ali Balcı ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. İzmit’te gerçekleşen törenin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

'Kırgın Çiçekler', 'Küçük Sırlar' ve 'Adını Kalbime Yazdım' gibi yapımlarla tanınan oyuncu İpek Karapınar, yönetmen Ali Balcı'dan kısa süre önce evlenme teklifi almıştı.

Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çift, dün İzmit’te gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı. Çiftin bu özel gününde aileleri ve yakın dostları da yanlarındaydı.

Son olarak 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinde rol alan Karapınar ile, 'Siyah Kalp' dizisi ve 'Her Şeyin Başı Merkür' filmiyle tanınan Balcı’nın nişan töreninden kareler, Yasin Öztürk’ün objektifinden sosyal medyada paylaşıldı. Mutlulukları dikkat çeken çiftin pozları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.