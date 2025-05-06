9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu: Motosiklet 69 bin TL'den satışa çıkıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Mayıs 2025 17:36 - Güncelleme: 6 Mayıs 2025 17:36 - Güncelleme:

BİM aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Mutfak malzemelerinden elektronik ev aletlerine motosikletten tencere tava setine kadar geniş seçkisini müşterilerin beğenisine sunuyor. 9 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var belli oldu.

Mayıs ayının ikinci haftasında BİM aktüel ürünler kataloğu yakından takip ediliyor. Özellikle 9 Mayıs Cuma günü özel fiyatlarıyla birçok ürün geliyor. 9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var araştırılıyor. 9 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Skyjet Rivero 125CC 2024 Seri Motosiklet 69.000 TL Casper Via M40 Cep Telefonu 6.490 TL LG 65' 4K HDR10 WebOS24 QNED Tv 42.900 TL Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL Senna 43' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 8.490 TL Tws Kablosuz Kulaklık Fs72 449 TL Nostaljik Radyo 799 TL Gaming Masaüstü Mikrofon Pgm33 299 TL Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL Kumtel Mini Buzdolabı 5.250 TL Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL Heifer Mega Blender Set 1.890 TL Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL Fakir Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL Tefal Wok Tava 799 TL Tefal Simplicty Tava 549 TL Tefal Simplicty Tava (Thermo-Signal) 699 TL Tefal Manuel Rondo 649 TL Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL Chef's Tava Seti 499 TL Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 649 TL Ahşap Standlı Kaşıklı Baharatlık Seti 229 TL Ayaklı Ahşap Kulplu Kek Fanusu 239 TL Ahşap Kulplu Erzak Kabı 900 Ml 89 TL Ahşap Kulplu Erzak Kabı 2,1 Litre 129 TL Ahşap Kapaklı Baharatlık 250 ml 69 TL Çift Renkli Çizgili Kase 0,4 Litre 12,50 TL Çift Renkli Çizgili Kase 1,7 Litre 22,50 TL Paşabahçe Niagara Sürahi 199 TL Paşabahçe Aurora Büyük Oval Kase 279 TL Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 159 TL Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 109 TL Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabak 199 TL Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabak 99 TL 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2290 TL Nakışlı Yüz Havlusu 129 TL Nakışlı El Havlusu 79 TL Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 299 TL Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 359 TL Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 369 TL Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 219 TL Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 259 TL Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 309 TL Kalın Taban Tek Bant Terlik Erkek 125 TL Kalın Taban Tek Bant Terlik Kadın 125 TL Sauna Terlik Kadın 95 TL Sauna Terlik Erkek 95 TL Tek Bantlı Terlik Kadın 105 TL Terlik Süsü 31.50 TL Çift Toka Terlik Çocuk 89 TL Çift Toka Terlik Erkek 105 TL Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba 12950 TL 4x4 Arazi Aracı 7950 TL Pelüş Zürafa 549 TL Araba Seti Çeşitleri 219 TL Işıklı Paten 669 TL Renkli Balonlar 49.50 TL

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan