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9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu: Motosiklet 69 bin TL'den satışa çıkıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu: Motosiklet 69 bin TL&#039;den satışa çıkıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BİM aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Mutfak malzemelerinden elektronik ev aletlerine motosikletten tencere tava setine kadar geniş seçkisini müşterilerin beğenisine sunuyor. 9 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var belli oldu.

Mayıs ayının ikinci haftasında BİM aktüel ürünler kataloğu yakından takip ediliyor. Özellikle 9 Mayıs Cuma günü özel fiyatlarıyla birçok ürün geliyor. 9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var araştırılıyor. 

9 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Skyjet Rivero 125CC 2024 Seri Motosiklet 69.000 TL

Casper Via M40 Cep Telefonu 6.490 TL

LG 65' 4K HDR10 WebOS24 QNED Tv 42.900 TL

Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL

Senna 43' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 8.490 TL

Tws Kablosuz Kulaklık Fs72 449 TL

Nostaljik Radyo 799 TL

Gaming Masaüstü Mikrofon Pgm33 299 TL

9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu: Motosiklet 69 bin TL'den satışa çıkıyor - 1. Resim

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL

Kumtel Mini Buzdolabı 5.250 TL

Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL

Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

Heifer Mega Blender Set 1.890 TL

Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL

Fakir Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu: Motosiklet 69 bin TL'den satışa çıkıyor - 2. Resim

Tefal Wok Tava 799 TL

Tefal Simplicty Tava 549 TL

Tefal Simplicty Tava (Thermo-Signal) 699 TL

Tefal Manuel Rondo 649 TL

Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL

Chef's Tava Seti 499 TL

Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 649 TL

9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu: Motosiklet 69 bin TL'den satışa çıkıyor - 3. Resim

Ahşap Standlı Kaşıklı Baharatlık Seti 229 TL

Ayaklı Ahşap Kulplu Kek Fanusu 239 TL

Ahşap Kulplu Erzak Kabı 900 Ml 89 TL

Ahşap Kulplu Erzak Kabı 2,1 Litre 129 TL

Ahşap Kapaklı Baharatlık 250 ml 69 TL

Çift Renkli Çizgili Kase 0,4 Litre 12,50 TL

Çift Renkli Çizgili Kase 1,7 Litre 22,50 TL

9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu: Motosiklet 69 bin TL'den satışa çıkıyor - 4. Resim

Paşabahçe Niagara Sürahi 199 TL

Paşabahçe Aurora Büyük Oval Kase 279 TL

Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 159 TL

Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 109 TL

Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabak 199 TL

Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabak 99 TL

9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu: Motosiklet 69 bin TL'den satışa çıkıyor - 5. Resim

4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2290 TL

Nakışlı Yüz Havlusu 129 TL

Nakışlı El Havlusu 79 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 299 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 359 TL

Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 369 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 219 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 259 TL

Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 309 TL

9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu: Motosiklet 69 bin TL'den satışa çıkıyor - 6. Resim

Kalın Taban Tek Bant Terlik Erkek 125 TL

Kalın Taban Tek Bant Terlik Kadın 125 TL

Sauna Terlik Kadın 95 TL

Sauna Terlik Erkek 95 TL

Tek Bantlı Terlik Kadın 105 TL

Terlik Süsü 31.50 TL

Çift Toka Terlik Çocuk 89 TL

Çift Toka Terlik Erkek 105 TL

9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu: Motosiklet 69 bin TL'den satışa çıkıyor - 7. Resim

Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba 12950 TL

4x4 Arazi Aracı 7950 TL

Pelüş Zürafa 549 TL

Araba Seti Çeşitleri 219 TL

Işıklı Paten 669 TL

Renkli Balonlar 49.50 TL

9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu: Motosiklet 69 bin TL'den satışa çıkıyor - 8. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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