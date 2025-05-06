9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu: Motosiklet 69 bin TL'den satışa çıkıyor
BİM aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Mutfak malzemelerinden elektronik ev aletlerine motosikletten tencere tava setine kadar geniş seçkisini müşterilerin beğenisine sunuyor. 9 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var belli oldu.
Mayıs ayının ikinci haftasında BİM aktüel ürünler kataloğu yakından takip ediliyor. Özellikle 9 Mayıs Cuma günü özel fiyatlarıyla birçok ürün geliyor. 9 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var araştırılıyor.
9 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Skyjet Rivero 125CC 2024 Seri Motosiklet 69.000 TL
Casper Via M40 Cep Telefonu 6.490 TL
LG 65' 4K HDR10 WebOS24 QNED Tv 42.900 TL
Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL
Senna 43' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 8.490 TL
Tws Kablosuz Kulaklık Fs72 449 TL
Nostaljik Radyo 799 TL
Gaming Masaüstü Mikrofon Pgm33 299 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL
Kumtel Mini Buzdolabı 5.250 TL
Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL
Heifer Mega Blender Set 1.890 TL
Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL
Fakir Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
Tefal Wok Tava 799 TL
Tefal Simplicty Tava 549 TL
Tefal Simplicty Tava (Thermo-Signal) 699 TL
Tefal Manuel Rondo 649 TL
Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL
Chef's Tava Seti 499 TL
Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 649 TL
Ahşap Standlı Kaşıklı Baharatlık Seti 229 TL
Ayaklı Ahşap Kulplu Kek Fanusu 239 TL
Ahşap Kulplu Erzak Kabı 900 Ml 89 TL
Ahşap Kulplu Erzak Kabı 2,1 Litre 129 TL
Ahşap Kapaklı Baharatlık 250 ml 69 TL
Çift Renkli Çizgili Kase 0,4 Litre 12,50 TL
Çift Renkli Çizgili Kase 1,7 Litre 22,50 TL
Paşabahçe Niagara Sürahi 199 TL
Paşabahçe Aurora Büyük Oval Kase 279 TL
Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 159 TL
Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 109 TL
Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabak 199 TL
Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabak 99 TL
4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2290 TL
Nakışlı Yüz Havlusu 129 TL
Nakışlı El Havlusu 79 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 299 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 359 TL
Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 369 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 219 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 259 TL
Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 309 TL
Kalın Taban Tek Bant Terlik Erkek 125 TL
Kalın Taban Tek Bant Terlik Kadın 125 TL
Sauna Terlik Kadın 95 TL
Sauna Terlik Erkek 95 TL
Tek Bantlı Terlik Kadın 105 TL
Terlik Süsü 31.50 TL
Çift Toka Terlik Çocuk 89 TL
Çift Toka Terlik Erkek 105 TL
Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba 12950 TL
4x4 Arazi Aracı 7950 TL
Pelüş Zürafa 549 TL
Araba Seti Çeşitleri 219 TL
Işıklı Paten 669 TL
Renkli Balonlar 49.50 TL