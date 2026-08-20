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İŞKUR Gençlik Programı (İUP) yeni dönem başvuruları ne zaman? Gözler yeni dönem cep harçlığı tutarında

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İŞKUR Gençlik Programı (İUP) yeni dönem başvuruları ne zaman? Gözler yeni dönem cep harçlığı tutarında
Fotoğraf Başlığı İŞKUR Gençlik Programı (İUP) yeni dönem başvuruları ne zaman? Gözler yeni dönem cep harçlığı tutarında

Üniversite öğrencilerine çalışma deneyimi kazandırırken maddi destek sağlayan İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvuru takvimi merak konusu oldu. İUP programından devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün eğitim gören aktif öğrenciler yararlanabiliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı (İUP) yeni dönem başvuruları ne zaman, başvuru takvimi belli oldu mu?

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Üniversitelerin yeni eğitim dönemine hazırlanmasıyla birlikte İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuru tarihlerine ilişkin duyurular da bir kez daha gündeme geldi. Üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazanma ve gelir elde etme imkânı sunan program kapsamında günlük cep harçlığı 2026 yılında 1.375 TL’ye yükseltilmişti. Yeni akademik dönem öncesinde gözler hem başvuru hem de yeni cep harçlığı tutarına çevrildi. Peki, İŞKUR Gençlik Programı (İUP) yeni dönem başvuruları ne zaman?

İŞKUR Gençlik Programı (İUP) yeni dönem başvuruları ne zaman? Gözler yeni dönem cep harçlığı tutarında
Başlık ResmiİŞKUR Gençlik Programı (İUP) yeni dönem başvuruları ne zaman? Gözler yeni dönem cep harçlığı tutarında

GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 akademik yılı için tüm üniversiteleri kapsayan tek bir başvuru takvimi ilan edilmedi. İŞKUR Gençlik Programı (İUP) başvuruları, 2025-2026 dönemi için üniversitelerin takvimine göre Ekim, Kasım veya Şubat gibi farklı tarihlerde İŞKUR e-Şube veya resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilmişti. Bu yıl da benzer şekilde İUP başvuru takviminin üniversiteler tarafından duyurulması, ekim ayı itibariyle sürecin başlaması bekleniyor.
Öğrencilerin İŞKUR duyurularının yanı sıra öğrenim gördükleri üniversitelerin resmi internet sitelerinde yayımlanan ilanları takip etmesi gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı; Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 10.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli listesinde yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak düzenlenen ve işgücü uyum programı uygulaması olan bir aktif işgücü programıdır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)

şartları aranır.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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