TUFAN Kamikaze İDA ilk kez suya indi! Deniz savaşında yeni nesil vurucu güç olacak
ASELSAN tarafından geliştirilen TUFAN Kamikaze İDA, ilk kez suya indirilerek Gölcük Tersanesi'ndeki TEKNOFEST Mavi Vatan’da tanıtıldı. Yerli platformunun, muhtemel deniz harbinde stratejik üstünlük sağlaması bekleniyor.
Deniz harbinde yeni nesil vurucu güç olarak geliştirilen TUFAN Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA) ilk kez suya indirildi.
Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.
"TUFAN İDA İLK KEZ SUDA"
ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz harbinde oyunun kurallarını değiştiren TUFAN Kamikaze İDA, ilk kez sularımızda." ifadelerine yer verildi.
TUFAN, 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ziyaretçilerle buluşacak. Açıklamada, vatandaşlar TUFAN'ı yakından görmek üzere TEKNOFEST Mavi Vatan'a davet edildi.
TEKNOFEST MAVİ VATAN'DA DENİZ TEKNOLOJİLERİ VİTRİNE ÇIKIYOR
Denizcilik ve savunma sanayii teknolojilerini odağına alan TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin denizlerdeki teknolojik kabiliyetlerini yansıtan çeşitli platform ve sistemler ziyaretçilere tanıtılıyor.