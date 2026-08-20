Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Teknoloji

TUFAN Kamikaze İDA ilk kez suya indi! Deniz savaşında yeni nesil vurucu güç olacak

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

ASELSAN tarafından geliştirilen TUFAN Kamikaze İDA, ilk kez suya indirilerek Gölcük Tersanesi'ndeki TEKNOFEST Mavi Vatan’da tanıtıldı. Yerli platformunun, muhtemel deniz harbinde stratejik üstünlük sağlaması bekleniyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Deniz harbinde yeni nesil vurucu güç olarak geliştirilen TUFAN Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA) ilk kez suya indirildi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

ÖNERİLEN HABERLER
TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler
YAŞAM

TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! İşte 1. günde yaşanan önemli gelişmeler

"TUFAN İDA İLK KEZ SUDA"

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz harbinde oyunun kurallarını değiştiren TUFAN Kamikaze İDA, ilk kez sularımızda." ifadelerine yer verildi.

TUFAN Kamikaze İDA ilk kez suya indi! Deniz savaşında yeni nesil vurucu güç olacak
Başlık ResmiTUFAN Kamikaze İDA ilk kez suya indi! Deniz savaşında yeni nesil vurucu güç olacak

TUFAN, 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ziyaretçilerle buluşacak. Açıklamada, vatandaşlar TUFAN'ı yakından görmek üzere TEKNOFEST Mavi Vatan'a davet edildi.

TEKNOFEST MAVİ VATAN'DA DENİZ TEKNOLOJİLERİ VİTRİNE ÇIKIYOR

Denizcilik ve savunma sanayii teknolojilerini odağına alan TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin denizlerdeki teknolojik kabiliyetlerini yansıtan çeşitli platform ve sistemler ziyaretçilere tanıtılıyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Gölcük
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Teknoloji
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
15 GÜNLÜK ‘KUYTUL’ İŞKENCESİ!
15 GÜNLÜK ‘KUYTUL’ İŞKENCESİ!
Şantaj, darp, senet… Kaçırılan iş adamı anlattı
55 SAATTE 117 DEPREM
55 SAATTE 117 DEPREM
Kandilli İstanbul'daki hareketliliğin sebebini açıkladı
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
TEKNOFEST Mavi Vatan müthiş başladı
NAMAZDA SELFIE!
NAMAZDA SELFIE!
2022'de paylaştığı fotoğraf yeniden gündemde
YENİ 10 NUMARA, İSTANBUL'DA
YENİ 10 NUMARA, İSTANBUL'DA
Galatasaray transferi resmen açıkladı
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
Eşel Mobil olmasaydı akaryakıt kaç lira olacaktı?
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
"Daha ilk haftadan kendimi kaos ortamında buldum"
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Peş peşe sarsıntılar sonrası uzmanlar açıkladı
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
Taksi içindeki dehşet anları kamerada
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
"İsrail'in vurduğu üste Türk askeri bulunmuyor"
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
"Kuytulcular" dosyasında yeni detaylar ortaya çıkıyor
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
Merakla bekleniyordu... Ve açıklandı
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
Fakirlere yardım diye topladığı etleri sucuk yapmış
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
"Son 3 yılda hakkımda 4 bin 65 iftira attılar"
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Uzman isim altında kritik detayı açıkladı
DEHŞETTEN KURTULDU AMA...
DEHŞETTEN KURTULDU AMA...
Baba oğulun cenazesinde acı detay!
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
Şile festivalinden de Haluk Levent ve kardeşi çıktı
CEYDA'NIN ACI SONU!
CEYDA'NIN ACI SONU!
"Hız kes kalbim dayanmıyor"
DOLAR MI TL Mİ?
DOLAR MI TL Mİ?
Son tahminler ve getiriler ne söylüyor?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Film gibi olay! Kayıp oğlunu 7 yıl sonra buldu, öğrendiklerine inanamadı
Oğlunu 7 yıl sonra buldu, öğrendiklerine inanamadı
Kaydet
Max Verstappen sözleşmesini uzattı: Bu takım benim için ikinci bir aile
Verstappen imzayı attı: Benim için ikinci bir aile
Kaydet
Aleksey Batrakov piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer görüşmeleri ile gündemde!
Aleksey Batrakov piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer görüşmeleri ile gündemde!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.