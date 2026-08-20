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YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL 2026 sonuç sorgulama ekranı

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YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL 2026 sonuç sorgulama ekranı
Fotoğraf Başlığı YÖKDİL/2 sonuçları

YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikten adaylar cevap kağıtlarını ve sonuçlarını görüntüleyebilecekler. 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-YÖKDİL/2 sınavının ardından adayların sonuç ekranına ilişkin araştırmaları ise hız kazandı.

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ÖSYM tarafından 20 Ağustos 2026 tarihinde yapılan duyuruda YÖKDİL/2 adaylarının cevap kağıtları, sınavda yaptıkları işaretlemeler ve doğru cevapların erişime açıldığı bildirildi. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınavda verdikleri cevapları ve ham puanlarını kontrol edebilecek. İşte, ÖSYM YÖKDİL 2026 sonuç sorgulama ekranı...

YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL 2026 sonuç sorgulama ekranı
Başlık ResmiYÖKDİL/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL 2026 sonuç sorgulama ekranı

YÖKDİL/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2026-YÖKDİL/2 sonuç süreci tamamlandı. 9 Ağustos'ta uygulanan sınava giren adaylar, sonuçlarına aynı gün saat 16.00'dan itibaren erişebilecek.

Adayların sınav sonucunu öğrenebilmesi için ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine giriş yapması gerekiyor. Sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettiği puan bilgileri yer alacak.

YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL 2026 sonuç sorgulama ekranı
Başlık ResmiYÖKDİL/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL 2026 sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2026-YÖKDİL/2 sınav sonucunu öğrenmek isteyen adayların ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden hesaplarına giriş yapmaları gerekiyor. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr sistemine giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaraları ile aday şifrelerini kullanarak sınav sonucunu görüntüleyebilecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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