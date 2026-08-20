İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi yayınlandı. Takvimle birlikte güz ve bahar dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki, AUZEF güz dönemi sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi "AUZEF 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi" paylaşıldı. Takvimde güz dönemi ara ve bitirme sınavları tarihlerine de yer verildi.

AUZEF 2026-2027 GÜZ DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yayımlanan akademik takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Güz dönemi 25 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Ara Sınav (Vize)07 - 08 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Güz dönemi bitirme sınavları ise 26 - 27 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF güz dönemi sınavları ne zaman? "AUZEF 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi" yayınlandı

AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026-2027

AUZEF'te kayıtlı öğrencilerin güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos-20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ise 17-28 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak.

Yeni kayıt hakkı kazanan öğrencilerin güz dönemi ilk kayıt tarihleri ayrıca fakülte tarafından duyurulacak. Bahar döneminde yeni kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri 17-28 Şubat 2027 olarak belirlendi.

Fakültenin açıklamasına göre katkı payı veya öğrenim ücreti ödeme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin dersleri AUZEF tarafından seçilecek.

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