Kanlı Ay tutulması Türkiye'de görülecek! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

Ağustos ayında gerçekleşen Güneş tutulması ardından gözler ay sonunda gerçekleşecek kanlı Ay tutulmasına çevrildi. Güneş tutulması Türkiye’den izlenemezken, Ay tutulması Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Bu nedenle tutulmanın tarihi ve saati merak konusu oldu. Peki, Ay tutulması Türkiye’de ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Ağustos ayının son günlerinde gerçekleşecek kanlı Ay tutulmasına ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Kanlı ay görüldüğünde, Dünya Güneş ile Ay'ın arasına girecek ve Ay tam gölgede kalacak. Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği tutulma, ağustos ayının ortasında gerçekleşen Güneş tutulmasından farklı olarak Türkiye'den de izlenebilecek. Bu nedenle Ay tutulmasının tarihi ve saati çok daha fazla gözlemci tarafından takip ediliyor.

Kanlı Ay tutulması Türkiyede görülecek! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA?

NASA'nın astronomik verilerine göre, bu yıl Türkiye'de görülebilecek Ay tutulması, 28 Ağustos 2026 Cuma günü sabah saatlerinde gerçekleşecek. Tutulma saatleri Türkiye yerel saatine göre hesaplandığında gökyüzü olayı 04.23'te başlayacak.

Ay, saat 04.23'te Dünya'nın yarı gölge (penumbra) bölgesine girecek. Saat 05.33 itibarıyla ise parçalı Ay tutulması başlayacak ve Ay'ın bir bölümü Dünya'nın karanlık gölgesi altında kalacak.

Tutulmanın en belirgin olduğu an saat 07.12'de yaşanacak. Bu sırada Ay'ın yaklaşık yüzde 93'ü Dünya'nın tam gölge (umbra) bölgesinde olacak. Böylece Ay'ın büyük bölümü karanlık gölgeyle kaplanacak.

Kanlı Ay tutulması Türkiyede görülecek! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

NEDEN KANLI AY DENİYOR?

Ay tutulması, Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuya gelmesi sonucunda meydana gelir. Bu sırada Ay'ın yüzeyi pas kırmızısını andıran bir renge bürünebilir. Bu nedenle Ay tutulmaları zaman zaman "Kanlı Ay" olarak adlandırılır.

Ay yüzeyindeki bu kızıllık, Dünya'nın Ay'a ulaşan Güneş ışığını engellemesi ve atmosferinden geçen ışığı kırması nedeniyle oluşur. Dünya atmosferi mavi ışığın büyük bölümünü saçarken kırmızı ışığın geçmesine imkan sağlar. Bunun sonucunda Ay kırmızımsı veya bakır tonlarında görünebilir.

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