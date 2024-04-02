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AK Parti'nin Gaziosmanpaşa'daki seçim sonuçlarına yaptığı itiraz 1 ve 3 nolu seçim kurulunca kabul edildi! Oylar yeniden sayılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti&#039;nin Gaziosmanpaşa&#039;daki seçim sonuçlarına yaptığı itiraz 1 ve 3 nolu seçim kurulunca kabul edildi! Oylar yeniden sayılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gaziosmanpaşa'da yapılan itirazlar kabul edildi. Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak. Peki, Gaziosmanpaşa Belediyesi kimde? GOP hangi parti? İşte detaylar...

AK Parti, Gaziosmanpaşa'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazın 1 ve 3 nolu seçim kurulunca kabul edildi. Yerel seçimlerde CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Peki, 2024 Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı kim seçildi?

GAZİOSMANPAŞA'DA SEÇİM İTİRAZI KABUL EDİLDİ

AK Parti temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak Gaziosmanpaşa ve Beykoz'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep etti. AK Parti, Gaziosmanpaşa'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazın 1 ve 3 nolu seçim kurulunca kabul edildiğini, Beykoz'daki sürecin ise devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçede oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini duyurdu. İmamoğlu paylaşımında, "Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi." dedi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ KİMDE?

31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'nı CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40.45 oy oranıyla kazanmıştı. Bahçetepe'nin rakibi AKP'li Hasan Tahsin Usta da yüzde 40.12 oranında oy olarak ikinci olmuştu.

 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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