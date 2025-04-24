Ankara deprem bölgesi mi? Deprem bölgesinde olan iller ve fay hattı haritası

İstanbul’da yaşanan sarsıntıların ardından gözler yeniden Türkiye'nin deprem gerçeğine çevrildi. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası “Ankara deprem bölgesi mi?”, “Ankara’dan fay hattı geçiyor mu?”, “Hangi ilçeler riskli?” gibi sorular gündeme taşındı. Aktif fay hatlarının konumu, muhtemel tehlikeler ve uzman değerlendirmeleri, vatandaşların afetlere hazırlık sürecinde büyük önem taşıyor. Deprem bölgesinde olan iller ve fay hattı haritası merak ediliyor.

ANKARA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Ankara genel anlamda büyük bir deprem riski taşımasa da tamamen risksiz kabul edilmemektedir. AFAD’ın güncel Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre Ankara, ağırlıklı olarak 3. derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılmaktadır.

Çevresindeki aktif fay hatları nedeniyle Ankara’da zaman zaman hafif şiddetli sarsıntılar yaşanabilmektedir.

ANKARA'DAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Ankara'nın merkezinden doğrudan büyük bir ana fay hattı geçmiyor. Fakat Ankara Türkiye’nin en tehlikeli sismik kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu’na oldukça yakın bir konumda yer alıyor.

Ankara’nın kuzeyinde konumlanan fay hattı, geçmişte büyük yıkımlara neden olmuş ve hala aktifliğini sürdüren bir kırık sistemidir. Bunun dışında Ankara’nın doğusunda Ezinepazarı Fayı, güneyinde Tuz Gölü Fay Zonu, güneydoğusunda ise Kırşehir Keskin Fayı ile Seyfe Fay Zonu yer almaktadır.

DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER

Türkiye, jeolojik yapısı nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alıyor.

1. ve 2. derece deprem bölgeleri içerisinde yer alan iller, yüksek riskli kabul edilir. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Zonu gibi ana fay sistemlerinin geçtiği iller, sık ve şiddetli depremlerle karşı karşıya kalmaktadır.

Deprem bölgesinde yer alan bazı iller; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Elazığ, Bingöl, Erzincan, Manisa, Denizli, Aydın, İzmir, Maraş, Hatay, Malatya, Adıyaman

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ANKARA'DA DİRİ FAY VAR MI?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan 2025 Diri Fay Haritası verilerine göre Ankara'nın merkezinden geçen yıkıcı bir fay hattı bulunmuyor.

Ankara'nın çevresinde yer alan küçük çaplı bazı diri fay hatları, zaman zaman sismik hareketliliğe neden olabilmekte. Bu faylar büyük çaplı bir tehlike oluşturmamakla birlikte, uzmanlar bu tür kırıkların tetikleyici etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Özellikle Kızılcahamam, Kalecik, Elmadağ, Haymana, Şereflikoçhisar gibi ilçeler, çevredeki diri faylara daha yakın konumda bulunmakta ve bu nedenle görece daha yüksek bir risk barındırmaktadır.

DEPREM RİSKİNİN EN AZ OLDUĞU İLLER

AFAD’ın yayımladığı verilere göre Türkiye’de deprem açısından görece daha güvenli sayılabilecek bazı iller de bulunmaktadır. Bu iller aktif fay hatlarından uzak olmaları ve sismik hareketliliğin azlığı nedeniyle daha düşük risk grubunda yer almaktadır.

Bilhassa Orta Anadolu ve Karadeniz’in bazı iç kesimleri bu yönden avantajlı görülmektedir.

Deprem riski en az olan iller; Aksaray, Antalya, Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Bartın, Artvin, Giresun, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Konya, Mardin, Edirne, Kastamonu, Gümüşhane