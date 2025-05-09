Aras kargo cumartesi açık mı? Aras kargı çalışma saatleri gündeme geldi

Aras kargo gönderisi olan vatandaşlar tarafından en çok aratılan konu, Aras Kargo çalışma saatleridir. Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor gibi sorular merak ediliyor.

2024 yılı için Aras Kargo şubelerinde mesai saatlerini birçok kişi araştırıyor. Özellikle Aras kargoda gönderisi olanlar çalışma saatlerini ve dağıtım saatlerini sık sık sorgulatıyor.

Aras Kargo Cumartesi-Pazar dağıtım yapıyor mu, Aras kargo çalışma saatleri hangi günler gibi sorular gündeme geldi.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024, ARAS KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklılık gösterir. Hafta içi Aras Kargo çalışma saatleri 09.00 ile 18.00 arasındadır.

Aras Kargo Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 arasında çalışır. Pazar günü ise Aras Kargo kapalıdır.

ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo’nun açılış saati, şubelere ya da bulundukları muhite göre değişir. Tüm şubeler için geçerli olacak saat diliminden bahsedebilir.

Aras Kargo hizmete hafta içi 09.00’da cumartesi günleri 09.30’da başlar.

ARAS KARGO ŞUBEYE SAAT KAÇA KADAR TESLİM YAPILIYOR?

Aras Kargo şubesine ürün teslimi için hafta içi 18.00’a kadar yapabilirsiniz.

Kargo şirketi cumartesi günü ise saat 15.00’a kadar çalışır. Aynı gün ürününüzün alıcısına ulaşmasını istiyorsanız, saat 11.00’dan önce teslim edilmesi önemlidir.