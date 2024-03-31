CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
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Mesut Kösedağı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu. 2024 yerel seçimlerine giren Mesut Kösedağı'nın oy oranı merak ediliyor. Mesut Kösedağı CHP'nin kalesi olarak bilinen İstanbul Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Mesut Kösedağı Kadıköy Belediye Başkanı oldu mu? İşte oy aranı...
Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Türkiye'de seçmen yeni büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını seçti. CHP yönetimi, İstanbul Kadıköy'de de aday tercihini mevcut belediye başkanından yana kullanmadı. Parti Meclisinden aday olarak Mesut Kösedağı ismi çıktı. Mesut Kösedağı , 31 Mart'ta yapılacak yerel Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu. Bu kapsamda CHP adayı Mesut Kösedağı'nın aldığı oranı ise merak konusu oldu. İşte 31 Mart seçimi Mesut Kösedağı'nın oy oranı ve seçim sonuçları...
CHP KADIKÖY ADAYI MESUT KÖSEDAĞI BELEDİYE BAŞKANI OLDU MU?
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri geride kaldı. İstanbul ilçelerinde yarışan adayların aldığı sonuçlar araştırılıyor. İşte, CHP'li Mesut Kösedağı'nın aday olduğu Kadıköy Belediye Başkanlığı resmi olmayan ilk seçim sonuçları...
Oy sayımı devam ederken Türkiye genelinde sandıkların yüzde 7.7'si açılmış durumda. YSK Başkanı Ahmet Yener'in birazdan açıklama yapması ve seçim yasağının kaldırılması bekleniyor.
Mesut Kösedağı önde giderken TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun oy oranı dikkat çekmekte.
Kaynak: Türkiye Gazetesi