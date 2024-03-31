CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 19:19 - Güncelleme: 31 Mart 2024 19:23 - Güncelleme:

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Mesut Kösedağı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu. 2024 yerel seçimlerine giren Mesut Kösedağı'nın oy oranı merak ediliyor. Mesut Kösedağı CHP'nin kalesi olarak bilinen İstanbul Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Mesut Kösedağı Kadıköy Belediye Başkanı oldu mu? İşte oy aranı...