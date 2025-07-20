Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji haftalık hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya

Yaz mevsiminin tam anlamıyla etkisini göstereceği günler yaklaşırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta itibarıyla Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceği ve birçok bölgede 12 dereceye varan artışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlar ise havalar ne zaman serinleyecek sorusunu gündeme taşıyor.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hafta başı özellikle Salı ve Çarşamba günleri vatandaşların mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti. Şen ayrıca, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerde yağışların az olmasının sel riskini artırabileceğine dikkat çekti. Peki, havalar ne zaman serinleyecek?

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Yaz aylarının kavurucu sıcakları, Türkiye genelinde etkisini giderek artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre 19 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar önemli ölçüde yükselecek ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

Uzmanlar 22-23 Temmuz tarihlerinde hava sıcaklıklarının en üst seviyeye ulaşacağını ve bu tarihlerde yaşanacak sıcaklık zirvesi sonrasında hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşmeye başlayacağını belirtiyor.

Ani hava değişiklikleri ve gök gürültülü sağanak yağışlar bazı bölgelerde serinlemeye kısa süreli de olsa neden olacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU 20-23 TEMMUZ

20 Temmuz Cumartesi: Açık, güneşli 32°C / 21°C

21 Temmuz Pazar: Açık, güneşli 33°C / 23°C

22 Temmuz Pazartesi: Sıcak hava, güneşli 35°C / 22°C

23 Temmuz Salı: Az bulutlu 33°C / 22°C

ANKARA HAVA DURUMU 20-23 TEMMUZ

20 Temmuz Cumartesi: Parçalı bulutlu 33°C / 19°C

21 Temmuz Pazar: Az bulutlu 34°C / 19°C

22 Temmuz Pazartesi: Sıcak hava, güneşli 35°C / 20°C

23 Temmuz Salı: Sıcak hava, güneşli 37°C / 21°C

İZMİR HAVA DURUMU 20-23 TEMMUZ

20 Temmuz Cumartesi: Sıcak hava 37°C / 25°C

21 Temmuz Pazar: Sıcak hava 36°C / 25°C

22 Temmuz Pazartesi: Sıcak hava 38°C / 26°C

23 Temmuz Salı: Sıcak hava 40°C / 27°C

ANTALYA HAVA DURUMU 20-23 TEMMUZ

20 Temmuz Cumartesi: Sıcak hava 38°C / 27°C

21 Temmuz Pazar: Sıcak hava 36°C / 28°C

22 Temmuz Pazartesi: Sıcak hava 34°C / 26°C

23 Temmuz Salı: Sıcak hava 33°C / 26°C