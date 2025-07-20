Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji haftalık hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji haftalık hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji haftalık hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya
Hava Durumu, Sıcak Hava, İstanbul, Ankara, İzmir, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz mevsiminin tam anlamıyla etkisini göstereceği günler yaklaşırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta itibarıyla Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceği ve birçok bölgede 12 dereceye varan artışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlar ise havalar ne zaman serinleyecek sorusunu gündeme taşıyor.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hafta başı özellikle Salı ve Çarşamba günleri vatandaşların mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti. Şen ayrıca, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerde yağışların az olmasının sel riskini artırabileceğine dikkat çekti. Peki, havalar ne zaman serinleyecek?

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji haftalık hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya - 1. Resim

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Yaz aylarının kavurucu sıcakları, Türkiye genelinde etkisini giderek artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre 19 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar önemli ölçüde yükselecek ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji haftalık hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya - 2. Resim

Uzmanlar 22-23 Temmuz tarihlerinde hava sıcaklıklarının en üst seviyeye ulaşacağını ve bu tarihlerde yaşanacak sıcaklık zirvesi sonrasında hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşmeye başlayacağını belirtiyor.

Ani hava değişiklikleri ve gök gürültülü sağanak yağışlar bazı bölgelerde serinlemeye kısa süreli de olsa neden olacak.

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji haftalık hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya - 3. Resim

İSTANBUL HAVA DURUMU 20-23 TEMMUZ

20 Temmuz Cumartesi: Açık, güneşli 32°C / 21°C

21 Temmuz Pazar: Açık, güneşli 33°C / 23°C

22 Temmuz Pazartesi: Sıcak hava, güneşli 35°C / 22°C

23 Temmuz Salı: Az bulutlu 33°C / 22°C

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji haftalık hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya - 4. Resim

ANKARA HAVA DURUMU 20-23 TEMMUZ

20 Temmuz Cumartesi: Parçalı bulutlu 33°C / 19°C

21 Temmuz Pazar: Az bulutlu 34°C / 19°C

22 Temmuz Pazartesi: Sıcak hava, güneşli 35°C / 20°C

23 Temmuz Salı: Sıcak hava, güneşli 37°C / 21°C

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji haftalık hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya - 5. Resim

İZMİR HAVA DURUMU 20-23 TEMMUZ

20 Temmuz Cumartesi: Sıcak hava 37°C / 25°C

21 Temmuz Pazar: Sıcak hava 36°C / 25°C

22 Temmuz Pazartesi: Sıcak hava 38°C / 26°C

23 Temmuz Salı: Sıcak hava 40°C / 27°C

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji haftalık hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya - 6. Resim

ANTALYA HAVA DURUMU 20-23 TEMMUZ

20 Temmuz Cumartesi: Sıcak hava 38°C / 27°C

21 Temmuz Pazar: Sıcak hava 36°C / 28°C

22 Temmuz Pazartesi: Sıcak hava 34°C / 26°C

23 Temmuz Salı: Sıcak hava 33°C / 26°C

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ege'de düzensiz göçmen faciası! Tekne kayalıklara çarptı: 1 ölüİşgal ordusunun hedefi kilise oldu, Papa isyan etti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esra Erol Kübra’nın babası öldü mü, Hikmet Bey yaşıyor mu? Caner Toygar açıklamasıyla gündem oldu - HaberlerEsra Erol Kübra’nın babası öldü mü, Hikmet Bey yaşıyor mu? Caner Toygar açıklamasıyla gündem olduSarkom nedir, yumuşak doku kanseri neden olur? Sarkom hastalığı belirtileri - HaberlerSarkom nedir, yumuşak doku kanseri neden olur? Sarkom hastalığı belirtileriLale Karabıyık cenaze töreni ne zaman, nerede olacak? Lale Karabıyık cenaze programı açıklandı - HaberlerLale Karabıyık cenaze töreni ne zaman, nerede olacak? Lale Karabıyık cenaze programı açıklandıDürziler kimdir, Müslüman mı, hangi dine mensup? Suriye'deki Dürziler gündemde! - HaberlerDürziler kimdir, Müslüman mı, hangi dine mensup? Suriye'deki Dürziler gündemde!Lale Karabıyık kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Eski Bursa Milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti - HaberlerLale Karabıyık kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Eski Bursa Milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybettiYeni ÖTV oranları ne kadar, hangi araçları kapsayacak? 2025 ÖTV düzenlemesi gündemde! - HaberlerYeni ÖTV oranları ne kadar, hangi araçları kapsayacak? 2025 ÖTV düzenlemesi gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...