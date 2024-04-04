İnci Taneleri bu akşam yeni bölüm yok 4 Nisan 2024 Perşembe
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Perşembe akşamları yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşan İnci Taneleri dizisinin bu akşam yeni bölümü var mı yok mu araştırılıyor.
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazal Ergüçlü, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisi her perşembe Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta yayınlanacak İnci Taneleri'nin yeni bölümünün yetişmediği yönünde haberler geldiği öğrenildi.
3 Nisan 2024 Perşembe günü Kanal D yayın akışında yeni bölüm yerine dizinin tekrar bölümünün yayınlanacağı görüldü.
Bu nedenle İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam yok.
Önümüzdeki hafta bayrama denk gelmesiyle yeni bölümü yayınlanamayacak inci Taneleri, böylece iki hafta yayına ara vermiş olacak.
Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Yılmaz oturuyor.
3 Nisan Kanal D yayın akışı:
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Camdaki Kız
12.30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13.15 Gelinin Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar
18.40 Kanal D Ana Haber
20.00 İnci Taneleri (Tekrar)
23.15 Taş Kağıt Makas (Tekrar)
01.45 Ben Hur Adına
03.15: M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti