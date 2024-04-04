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İnci Taneleri bu akşam yeni bölüm yok 4 Nisan 2024 Perşembe

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İnci Taneleri bu akşam yeni bölüm yok 4 Nisan 2024 Perşembe

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Perşembe akşamları yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşan İnci Taneleri dizisinin bu akşam yeni bölümü var mı yok mu araştırılıyor.

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazal Ergüçlü, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisi her perşembe Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta yayınlanacak İnci Taneleri'nin yeni bölümünün yetişmediği yönünde haberler geldiği öğrenildi. İnci Taneleri bu akşam yeni bölüm yok 4 Nisan 2024 Perşembe - 1. Resim

3 Nisan 2024 Perşembe günü Kanal D yayın akışında yeni bölüm yerine dizinin tekrar bölümünün yayınlanacağı görüldü. 

Bu nedenle İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam yok. 

Önümüzdeki hafta bayrama denk gelmesiyle yeni bölümü yayınlanamayacak inci Taneleri, böylece iki hafta yayına ara vermiş olacak. İnci Taneleri bu akşam yeni bölüm yok 4 Nisan 2024 Perşembe - 2. Resim

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Yılmaz oturuyor. 

3 Nisan Kanal D yayın akışı:

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Camdaki Kız

12.30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13.15 Gelinin Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18.40 Kanal D Ana Haber

20.00 İnci Taneleri (Tekrar) İnci Taneleri bu akşam yeni bölüm yok 4 Nisan 2024 Perşembe - 3. Resim

23.15 Taş Kağıt Makas (Tekrar)

01.45 Ben Hur Adına

03.15: M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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