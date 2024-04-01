Kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK duyurdu

Tüm itirazların yapılmasının ardından YSK kesin sonuçları 13 Nisan'da duyuracak. | YSK Başkanı Ahmet Yener, seçime katılım oranı ve kesin seçim sonuçlarına dair açıklama yaptı. İşte, detaylar...

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrası açıklama yapan YSK Başkanı Yener, kesin olmayan sonuçlara göre katılım oranı, hangi partinin kaç il kazandığını ve kesin sonuç açıklama tarihini açıkladı. İşte, detaylar...

KESİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy sayımının neredeyse tamamlanmasının ardından bugün itibarıyla itiraz süreci başladı. 2 Nisan saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazlar yapılabilecek. İlçe seçim kurulu ise 4 Nisan saat 17.00'ye kadar itirazları sonuca bağlayacak. 5 Nisan'a kadar İl Seçim Kurulları'na itiraz süreçleri düzenlenecek ve 7 Nisan günü sonuçlar ilan edilecek. YSK'ya itiraz süresi de 3 gün sürecek ve kesin sonuçlar tüm itirazların sonuçlanması sonrası 13 Nisan'da duyurulacak.

SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE KAÇ?

YSK Başkanı Yener, seçime katılım oranı yüzde 78.7 olarak açıkladı. Seçime toplam 34 siyasi parti katıldığını belirten Yener, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin seçime katıldığını söyledi. CHP 35, AK Parti 24 DEM Parti 10, MHP 8, YRP 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. CHP 14, AK Parti 12 büyükşehirde kazandı.