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Ronaldo'nun bacağı mı koptu? Ronaldo helikopter kazası iddialarına cevap gecikmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ronaldo&#039;nun bacağı mı koptu? Ronaldo helikopter kazası iddialarına cevap gecikmedi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında sosyal medyadaki şok edici iddialar kısa sürede yayıldı. Twitter, YouTube ve TikTok gibi mecralarda paylaşılan içeriklerde Ronaldo’nun helikopter kazası geçirdiği ve kazada bacağının koptuğu ileri sürüldü. Ronaldo'nun bacağı mı koptu, helikopteri düştü mü merakla araştırılıyor.

Suudi Arabistan’ın En-Nasr kulübünde forma giyen, aynı zamanda da Portekiz milli takımının kaptanı olan Cristiano Ronaldo hakkında çıkan “helikopter düştü” haberleri sevenlerini paniğe sürükledi. Ronaldo'nun tüm hayranları Ronaldo'nun bacağı mı koptu, helikopteri düştü mü sorularını gündeme taşıdı.

Ronaldo'nun bacağı mı koptu? Ronaldo helikopter kazası iddialarına cevap gecikmedi - 1. Resim

RONALDO'NUN BACAĞI MI KOPTU?

Cristiano Ronaldo hakkında sosyal medyada gündeme gelen iddialar büyük şaşkınlığa neden oldu. Bazı sosyal medya platformlarında yayılan içeriklerde Ronaldo’nun helikopterinin düştüğü ve kazada bacağının koptuğu öne sürüldü.

Korkunç iddialar hızla yayılırken gerçekler kısa sürede ortaya çıktı. Portekizli yıldızın sağlık durumu iyi olduğu, böyle bir kazanın yaşanmadığı netleşti. Ronaldo'nun bacağının koptuğu yönündeki söylemler de tamamen asılsız.

Ronaldo'nun bacağı mı koptu? Ronaldo helikopter kazası iddialarına cevap gecikmedi - 2. Resim

RONALDO'NUN HELİKOPTERİ DÜŞTÜ MÜ?

Sosyal medyada dolaşan sahte paylaşımlarda Cristiano Ronaldo'nun helikopterinin düştüğü iddia edildi. İddiaların hiçbirinin resmi kaynağa dayanmadığı belirlendi. Ronaldo'nun helikopterinin düştüğü de bacağının koptuğu bilgisi de yalanlandı.

Suudi Arabistan temsilcisi En-Nasr’da forma giyen Ronaldo’nun takımındaki antrenmanlara devam ettiği ve sağlık durumunun gayet iyi olduğu bildirildi.

Ronaldo'nun bacağı mı koptu? Ronaldo helikopter kazası iddialarına cevap gecikmedi - 3. Resim

RONALDO HELİKOPTER KAZASI İDDİALARI BÜYÜDÜ

Cristiano Ronaldo’nun helikopter kazası geçirdiği yönündeki söylentiler, bir sosyal medya kullanıcısının hazırladığı videoyla yayıldı. Videoda kazayla ilgili sahte görüntüler ve dikkat çekici başlıklar kullanılarak geniş kitlelere ulaşılması hedeflendi.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen sahte kaza videosu iddiaların büyümesine yol açtı. Neyse ki Ronaldo'nun bir kaza geçirmediği ve sağlığının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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