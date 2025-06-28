Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi ne zaman bitiyor? Sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştı!

Trabzonspor'un başarılı kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır'ın sözleşme süresi merak konusu haline geldi. Trabzonspor ile Çakır arasında daha önce yapılan anlaşma, 2022-2023 sezonu itibariyle yeniden düzenlendi. Kaleciyle olan mevcut sözleşme mali şartlar açısından revize edilerek 5 yıllık uzatma gerçekleştirildi. Şimdi ise Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi ne zaman bitiyor sorusu gündeme getirildi.

Uğurcan Çakır’ın Trabzonspor ile olan sözleşmesinin uzatılmasının ardından sözleşmenin ne zamana kadar devam edeceği merak edildi. 5 yıl boyunca Bordo-Mavili takımın kalesini koruyacak olan Çakır'ın sözleşmesinin bitiş tarihi araştırılıyor. Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi ne zaman bitiyor?

UĞURCAN ÇAKIR'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’ın kulüple olan sözleşmesi yapılan son düzenlemelerle birlikte 31 Mayıs 2027’ye kadar uzatıldı.

Karar Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olan anlaşma, mali şartlarda yeni düzenlemeleri de içeriyor. Uğurcan Çakır sözleşme kapsamında her sezon için garanti olarak 20 milyon Lira kazanacak.

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR?

Uğurcan Çakır Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli kalecilerden biri olarak dikkat çekiyor.

Kariyerine 12 yaşında İstanbul’un amatör kulüplerinden Çekmeköyspor’da başladı. Burada sergilediği üstün performans ve yetenekleri sayesinde kısa sürede dikkat çekti.

2009 yılında 1461 Trabzon’un altyapısına transfer olan Çakır, burada futbol eğitimini sürdürdü. Trabzonspor’un pilot takımı olan 1461 Trabzon’daki başarısı onu 2012 yılında Trabzonspor altyapısına taşıdı.

Profesyonel kariyerine Trabzonspor’da başlayan Uğurcan Çakır, zamanla takımın değişmez kalecisi haline geldi.

İlk kez 30 Temmuz 2015 tarihinde Rabotniçki ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında A Takım forması giyen Çakır, o günden bu yana hem Türkiye Süper Ligi’nde hem de uluslararası müsabakalarda kaleyi koruyor.

Türk Milli Takımı’nın da kalesini başarıyla savunan Uğurcan Çakır gösterdiği performansla sadece Türkiye’de değil Avrupa’daki birçok büyük kulübün de radarına girmeyi başardı.

UĞURCAN ÇAKIR KAÇ YAŞINDA?

5 Nisan 1996 doğumlu olan Uğurcan Çakır 28 yaşındadır. Futbol kariyerine küçük ysşlarda adım atan Uğurcan Çakır bu süreçte büyük bir gelişim göstererek kısa sürede Türkiye’nin en başarılı kalecilerinden biri haline gelmiştir.

UĞURCAN ÇAKIR NERELİ?

Başarılı futbolcu Uğurcan Çakır Antalya doğumludur. Futbol kariyerine İstanbul’da başlayan Çakır ardından Trabzonspor altyapısına katılarak Karadeniz temsilcisiyle profesyonel kariyerine adım atmıştır.

Hem Trabzonspor’un kaptanı olarak hem de Türk futbolunun önemli kalecilerinden biri olarak kariyerini sürdüren Uğurcan Çakır Trabzonspor ekibiyle olan anlaşmasını 2027 yılına kadar sürdürmeyi planlıyor.