Üniversite ek tercih dönemini beklerken, ilham verici bir başarı hikayesi!

Üniversite tercih dönemi, hayatınızın yönünü belirleyen en önemli anlardan biri olabilir. Planlarınız her zaman istediğiniz gibi gitmeyebilir, ancak doğru tercihi yapmak ve kararlılıkla çalışmaya devam etmek beklenmedik fırsatların kapısını açabilir. Muhammed Yakup Altun'un eğitim yolculuğu, gençlere tam da bu noktada ilham veriyor.

İstanbul Sultanbeyli’de büyüyen ve eğitim hayatına burada başlayan Altun, ailesine yakın İstanbul’daki üniversiteleri tercih etmesi tavsiye edilmesine rağmen Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tercih etti. Birçok kişi tarafından eleştirilen bu karar, Altun'un azmi ve sıkı çalışması sayesinde büyük bir başarıya dönüştü. "O dönemde sahip olduğum kaynakların kıymetini bildim ve bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirdim," diyen Altun, bu kararın onun kişisel ve akademik gelişimine büyük katkı sağladığını belirtiyor. Bu süreçte kazandığı farkındalıkla, gençlere de fırsatları değerlendirerek ve disiplinle çalışarak başarılı olabileceklerini hatırlatıyor.

Altun, ailesinde liseye ya da üniversiteye giden ve yurtdışında yüksek lisans yapan ilk jenerasyon olarak, başarıya ulaşmanın kişinin kendi çabalarına dayandığını kanıtlıyor. "Eğitim hayatım boyunca karşılaştığım her engeli aşmayı başardım, çünkü kendime ve hedeflerime inandım," diyerek bu süreçteki kararlılığını ve hedeflerine bağlılığını vurguluyor.

Altun, 4 yıllık hukuk eğitimi sırasında ayrıca açık öğretim yoluyla uluslararası ilişkiler okudu. COVID-19 pandemisini avantaja çevirdiğini söyleyen Altun, akademik kariyerine devam etmeye karar vererek Kocaeli Üniversitesi'nde özel hukuk alanında yüksek lisansına başladı. Aynı zamanda, on binlerce kişinin girdiği ve çok az kişinin başarıyla geçtiği marka vekilliği sınavını da başarıyla geçti. Bu başarı, onun hukuk alanındaki uzmanlığını daha da pekiştirdi. Ancak uluslararası bir bakış açısı kazanma arzusu ile ABD'ye giderek McGeorge School of Law'da hukuk alanında yüksek lisansını tamamladı. Bu dönemde, Prof. Mike Mireles ile tanıştı ve birlikte ABD ve Türk marka hukuku üzerine karşılaştırmalı analizler yapmaya başladılar. Fikri mülkiyet hukuku uzmanı olan Prof. Mireles, Altun'un akademik yolculuğuna rehberlik etti. "Yalova'da eğitim görme tercihim, bana hukuka gerçekten tutkuyla bağlı hocalar ve meslektaşlar tanıttı. Bu deneyim, Amerikalı profesörlerle güçlü ve samimi bağlar kurmamın temelini attı ve uluslararası düzeydeki başarıma katkıda bulundu," diyen Altun, tercih sürecinin uzun vadede önemini vurguluyor.

McGeorge School of Law'da aldığı burs sayesinde ABD'de eğitim alma fırsatı bulan Altun, aynı zamanda California Baro Sınavı'nı da başarıyla geçti. Bu başarılar, üniversite tercihinde bulunan gençlere yaptığı tavsiyelerin temelini oluşturuyor. Uluslararası bir kariyer inşa etmek isteyen gençlere seslenen Altun, konfor alanından çıkmanın ve sürekli öğrenmeye açık olmanın önemine dikkat çekiyor. "Başarı, cesurca adımlar atarak ve karşılaşılan zorlukları birer fırsat olarak görerek elde edilir," diyen Altun, bu değerlerin kendi kariyer yolculuğunda oynadığı merkezi rolü vurguluyor.

Marka hukuku ve fikri mülkiyet konusundaki çalışmalarıyla dikkat çeken Altun, şu anda ABD ve Türkiye'de marka hukuku ve ifade özgürlüğü arasındaki ilişki üzerine kapsamlı bir analiz yapıyor. Ayrıca ABD ve Türkiye'de marka hukukunda anket kullanımına yönelik bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar, hem akademik hem de hukuki çevrelerde yankı uyandırıyor.

Uluslararası bir kariyer inşa etmek için İngilizce bilmenin kritik olduğunu belirten Altun, "Bu süreçte sabırlı ve kararlı olmak da aynı derecede önemli," diyor. Altun, doğduğu çevrede hiç akademisyen olmamasına rağmen, doğru adımlar ve kararlılıkla büyük başarılara ulaşılabileceğini gösteriyor. Onun hikayesi, eğitimin gücüne olan inancı ve azmi sayesinde uluslararası hukuk alanında önemli bir yer edinmiş bir başarı öyküsü olarak gençlere ilham veriyor.