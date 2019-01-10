Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2019'a sayılı günler kala yarışmacılar belirlenmeye başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran programda bu sene farklı bir format uygulanmış ve yarışmacıların oylama ile belirleneceği açıklanmıştı. Acun Ilıcalı, Survivor'a gidecek ilk ismi açıkladı. Türkiye-Yunanistan rekabetinde Türkiye adına yarışacak ilk isim Hakan Kanık oldu.

HAKAN KANIK KİMDİR?

İstanbul’da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni tamamladıktan sonra Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı. Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanık, özellikle et pişirme konusunda çok iddialı bir isim. Asıl mesleği ise komidir.

Hakan Kanık, MasterChef Türkiye'den sonra Survivor adayları arasında yerini almıştı. Kanık, Survivor 2019'un ilk yarışmacısı oldu.

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