Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Mayıs ayında çıkardığı ‘Rojin 2018’ albümündeki sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı Türkü albümü hazırlığında olduğunu sevenlerine duyurdu. Müziğin yanı sıra Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunu olan Rojin, yıllar önce Evimiz Olacak mı? dizisinde birlikte e aldığı Ayşen Gruda ilgili anılarını dinleyicileriyle paylaştı. Ayşen Gruda hepimizin Ayşen ablasıydı. İş disiplinine hayran olduğum bir sanatçıydı. Hiç unutmuyorum sette sorunu olan oyunculara şefkatle yaklaşıp derdini dinlerdi. Sete hep erkenden gelir en son o giderdi. Onunla aynı sahneyi paylaştığım için çok gururluyum. Çok üzgünüm Ruhu Şadolsun” dedi