'İhtiyacı var’ şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve Haluk Levent’in desteğiyle Türk müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan genç şarkıcı, 40 konserlik anlaşma yaptıktan sonra Bodrum’dan ev almaya karar verdi. Çıktığı bir haftalık tatilinde Bodrum’a hayran kalan şarkıcı, 1 milyon lirayı gözden çıkardı. Birçok emlakçıyla görüşen ve evleri inceleyen Melikzade, tatilini de bu yüzden uzatmak zorunda kaldı.
Kazandığı parayı Türkiye’ye yatırıyor
31.08.2019 - 19:44 | Son Güncelleme: 31.08.2019 - 19:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan’da başladığı müzik kariyeriyle dünya çapında tanınan ve son günlerde yönünü Türkiye’ye çeviren Cinare Melikzade, kazandığı parayı da Türkiye’ye yatırıyor.
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