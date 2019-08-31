Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'İhtiyacı var’ şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve Haluk Levent’in desteğiyle Türk müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan genç şarkıcı, 40 konserlik anlaşma yaptıktan sonra Bodrum’dan ev almaya karar verdi. Çıktığı bir haftalık tatilinde Bodrum’a hayran kalan şarkıcı, 1 milyon lirayı gözden çıkardı. Birçok emlakçıyla görüşen ve evleri inceleyen Melikzade, tatilini de bu yüzden uzatmak zorunda kaldı.