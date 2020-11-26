Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakın dostu Eser Yenenler’in ardından virüse yakalanan Büyükak’ın üç gündür izole yaşadığı ve tedavisinin evinde sürdüğü belirtildi. 37 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.