Yakın dostu Eser Yenenler’in ardından virüse yakalanan Büyükak’ın üç gündür izole yaşadığı ve tedavisinin evinde sürdüğü belirtildi. 37 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Oyuncu İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı
26.11.2020 - 10:54 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan oyuncu İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Etiketler : İbrahim Büyükak,
749075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/749075.aspx
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