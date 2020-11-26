Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk tedavileri hastanede yapılan 51 yaşındaki oyuncu ve ailesinin sağlık durumları iyiye gidince taburcu olarak evde karantinaya girdikleri öğrenildi. Aksoy çifti, henüz sağlık durumları hakkında bir açıklama yapmadı.