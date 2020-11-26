İlk tedavileri hastanede yapılan 51 yaşındaki oyuncu ve ailesinin sağlık durumları iyiye gidince taburcu olarak evde karantinaya girdikleri öğrenildi. Aksoy çifti, henüz sağlık durumları hakkında bir açıklama yapmadı.
Bekir Aksoy ve ailesi koronavirüse yakalandı
26.11.2020 - 17:21 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
'Doktorlar' dizisiyle adını hafızalara kazıyan Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy ve bebekleri Asil’in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Etiketler : Bekir Aksoy,
749167 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/749167.aspx
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